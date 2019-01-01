متحف اللوفر فى باريس يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق 4 شهور

بعد نحو 4 أشهر من الإغلاق، أعاد متحف اللوفر فى باريس، المتحف الأكثر زيارة فى العالم، فتح أبوابه للجمهور، الاثنين، وذلك وسط تدابير وقائية صارمة مثل ارتداء الكمامة إلزاميا والسير على مسارات مزودة بعلامات.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن إعادة فتح المتحف الأعرق فى العالم، الذى خسر أكثر من 40 مليون يورو من العائدات خلال فترة الحجر الصحى لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19)، يعد انتصارا كبيرا لموظفى المتحف، فيما سيتم حرمان الحشود المعتادة من السياح الأجانب الذين يشكلون نحو 75% من الزائرين فى الأوقات العادية، وسيكون متاحا فقط أمام الأوروبيين.

ويتوقع المتحف، الذى لم يُغلق أبدًا منذ فترة طويلة منذ الحرب العالمية الثانية، 3 سنوات صعبة، مع العلم أن إجمالى عدد التذاكر المباعة فى عام 2020 سيكون بعيدًا جدًا عن الرقم القياسى الذى وصل إلى أكثر من 10 ملايين فى عام 2018.

وتمكن أول زائر من دخول المتحف بداية من الساعة 9 من صباح الاثنين، بعد الاستماع للتعليمات الصارمة قبل الدخول لتجنب أى عدوى، على أن يكون الدخول فى 3 طوابير، كما يجب أن يحضر كل زائر قناعه الشخصى، وفقا للموعد المحجوز مسبقا على الإنترنت بداية من 15 يونيو الماضى.

وستكون قاعة الموناليزا، وانتصار ساموراى، وطوف قناديل البحر، وفينوس ميلو، وجواهر التاج وعجائب أخرى، الأماكن الأكثر ترددًا وستكون مفتوحة أمام الجميع، بالإضافة إلى تلك الأجنحة التى تحظى بشعبية كبيرة بين عامة الناس فى المتحف الباريسى مثل الآثار المصرية واليونانية والرومانية.