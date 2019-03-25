بنك جولدمان ساكس يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بأكثر من التقديرات السابقة

يتوقع المحللون الاقتصاديون في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس انكماش اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الحالي بمعدل 6ر4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 2ر4 في المئة وفقا للتقديرات السابقة.



وقال المحللون في مذكرة لعملاء البنك إن "التعافي الصحي لإنفاق المستهلكين على الخدمات الذي تم تسجيله منذ منتصف أبريل الماضي يبدو أنه سيتوقف خلال يوليو وأغسطس بسبب فرض السلطات لمزيد من القيود لاحتواء انتشار فيروس كورونا" المستجد في العديد من الولايات الأمريكية.



ويتوقع بنك الاستثمار عودة الاقتصاد الأمريكي إلى النشاط في سبتمبر المقبل.



في الوقت نفسه احتفظ البنك بتفاؤله بشأن التعافي القوي للاقتصاد خلال العام المقبل وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد في 2021 عند مستوى 8ر5 في المئة.