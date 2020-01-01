عون يدعو اللبنانيين إلى عدم الاستسلام للمعوقات والصعوبات

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين اللبنانيين إلى التمسك بالأمل وشحذ الهمم والإبداع وعدم الاستسلام أمام المعوقات والصعوبات، لتخطي الواقع الراهن والعبور إلى ضفة النهوض والاستقرار.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن عون قوله إن الأمسية الموسيقية، التي عاشها اللبنانيون ليلة أمس الأحد داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك "أبلغ تعبير عن روح التحدي والمواجهة التي تحرك إرادة اللبنانيين في وجه وباء كورونا من جهة، والأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ وطننا الذي يحيي المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير من جهة أخرى".