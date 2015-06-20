تايلاند تسجّل 5 إصابات جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 آلاف و195 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19" قوله، "إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من الكويت وإندونيسيا، منوها بتعافى 3038 شخصا حتى الآن".

وأضاف: "لا يمكن تقليل الحذر لأن حالة واحدة وافدة أو اكتشاف حالات مثل اليوم يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض محليًا".