محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، موجهاً مدير إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لتنظيم مجموعات عمل بكل مركز من المراكز، للمتابعة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بطلبات التقنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، الذى عُقد برئاسة محافظ الفيوم، وحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ومفوض الدولة بمحافظة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، والأستاذ محمد حافظ مدير إدارة أملاك الدولة، ومديري إدارات الشئون القانونية، والشؤون المالية، والتخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة.

وجه محافظ الفيوم خلال الاجتماع رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والانتهاء من استيفاء مقدمات التقنين لطلبات المواطنين التى يجري فحصها، مشدداً على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ، بعقد لقاءات يومية للجان البت بدءاً من الأسبوع المقبل، للإسراع فى معدلات الفحص وإنهاء إجراءات ملفات التقنين.

كما كلف محافظ الفيوم، مدير أملاك الدولة، بحصر جميع الملفات المتعلقة بالري وعرضها فى تقرير خلال 24 ساعة، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة يومياً لعمل اللجان المسؤولة عن ملف التقنيين.