كيورفاك الألمانية تحصل على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو

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من المقرر أن تحصل شركة "كيورفاك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، والتي تجري حاليا تجارب سريرية على لقاح مرشح لأن يكون مضادا لفيروس كورونا المستجد، على قرض بقيمة 75 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (إي آي بي).

وأعن البنك اليوم الاثنين في بيان عن الصفقة أن الأمول مخصصة لمساعدة الشركة في استكمال منشأة إنتاج ودعم تطوير وإنتاج لقاح على نطاق واسع.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فيول، في البيان إن "الطريقة الوحيدة لإنهاء الوضع المأساوي الذي يواجهه العالم منذ تفشي وباء كوفيد-19 ستكون لقاحا آمنا وفعالا".

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشارك في تمويل القروض باستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، إنها ستدعم "كيورفاك" بعد أن اتصلت الولايات المتحدة بالشركة من أجل إبرام اتفاق بشأن الحصول على حقوق لقاح حصرية في مارس.

ولم يؤكد البيت الأبيض التقارير رسميا مطلقا، والتي أثارت ردود فعل سياسية في أوروبا.

وأعلنت الحكومة الألمانية في يونيو الماضي أنها ستستحوذ على حصة قدرها 300 مليون يورو في الشركة.

وقالت "كيورفاك" ومقرها مدينة توبينجين بجنوب غرب ألمانيا إنها تتوقع النتائج الأولى لتجاربها السريرية في أغسطس المقبل.