قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، والحبس مع الشغل لمدة عام لـ100 آخرين، لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وحددت محكمة النقض جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر موضوع القضية، وإصدار حكم نهائي وبات فيها.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى مارس الماضي بالسجن 3 سنوات لـ7 متهمين والحبس عام مع الشغل لـ120 متهمًا آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، ووضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة عام. وتقدم 106 متهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت في 2014 بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.