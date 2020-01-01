سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 160 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و731 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء- إنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كذلك تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن إلى 243 ألفًا و51 حالة بينها 3 آلاف و201 حالة حرجة.

وأضافت لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 204 آلاف و83 شخصا حتى الآن، كما بينت أن مليونا و820 ألفا و3 أشخاص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

وكانت إيران قد سجلت، أمس الأحد، أعلى زيادة يومية في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في فبراير الماضي، حيث بلغ عددها 163 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.