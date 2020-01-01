 التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف عالمي لإطلاق النار - بوابة الشروق
الإثنين 6 يوليه 2020 12:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف عالمي لإطلاق النار

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:23 ص

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع مؤخرا قرارا يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي، وتوحيد الجهود في محاربة جائحة كورونا.

 

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة المهمة في التمكن من تقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى نحو مستدام، والتعجيل بخطى التصدي العالمي لوباء كورونا ومساعدة الجهود المبذولة لإنهاء العنف وحل النزاعات.

 

وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ، الذي عُقد يوم 22 أبريل الماضي على مستوى وزراء الخارجية, حث الأطراف في مناطق النزاع على إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والسماح بإيصال المساعدة الطبية والغذائية للمتضررين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك