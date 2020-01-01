قررت نيابة برج العرب غربي الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 3 آلاف و858 عبوة منتجات الألبان ومياه غازية "منتهية الصلاحية" بعد ضبطها داخل مخزن، تابع لمصنع منتجات ألبان، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الغش التجاري.

تلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، بقيام المدير المسئول عن المخزن، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وبمداهمة المخزن وتفتيشه، عثر بداخليه على "86 كرتونه جبن (فيتا) عبوة الكرتونة 27 علبة، زنة الواحدة 250 جرام، و216 كرتونه جبن (سبريد) عبوة الكرتونة 6 علب، زنة الواحدة 250 جرام، و20 (بالته) مياه غازية، الواحدة بها 12 زجاجة، ون العبوة 250 مل"، جميعهما منتهية الصلاحية.

وبتقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وضبط المدير المسئول، وتحرير محضر "جنح" بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.