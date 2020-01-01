روسيا تنتقد مقترح تحويل تركيا متحف آيا صوفيا إلى مسجد

انتقدت روسيا بشدة احتمال قيام تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد.



وقال البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الاثنين، إن "التهديد لأيا صوفيا يشكل خطرا على الحضارة المسيحية كلها- وكذلك روحانيتنا وتاريخنا".



وأوضحت أكبر الكنائس الأرثوذكسية أنها "منزعجة للغاية" من خطط السياسيين الأتراك إلغاء وضع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية السابقة كمتحف. ومن المقرر أن تتخذ المحكمة الإدارية العليا التركية قرارا خلال الشهر الجاري بشأن مستقبل أيا صوفيا.



وأضاف الكرملين أنه يأمل أن يأخذ القرار في الاعتبار أهمية الكاتدرائية كموقع للتراث العالمي.



ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن آيا صوفيا تعد مصدر جذب لملايين السياح.



وأضاف بيسكوف أن الكنيسة لها "قيمة روحية عميقة ومقدسة للغاية".



وعلى الرغم من ذلك، قال إن الأمر يعد شأنا داخليا بالنسبة لتركيا، لا ينبغي أن تتدخل فيه روسيا، في إشارة علنية من بيسكوف إلى بيان كيريل.



ودعا البطريرك إلى الحفاظ على وضع آيا صوفيا المحايد كمتحف. "من واجب كل دولة متحضرة الحفاظ على التوازن: لتهدئة الصراعات في المجتمع وعدم تأجيجها وتوحيد الناس وليس تقسيمهم".



وكانت كنيسة آيا صوفيا، التي بناها البيزنطيون، أكبر كنيسة في العالم المسيحي منذ القرن السادس لما يقرب من ألف عام. وتم تحويلها إلى مسجد عام 1453.



ثم تم تغيير وضع المسجد إلى متحف بعد مرسوم صدر في عام 1934.