اعتقال مشتبه بضلوعهم في اختلاس مليوني دولار من البنك المركزي في موريتانيا

أعلنت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط اعتقال عدد من المشتبه في تورطهم في عملية اختلاس نحو مليوني دولار من إحدى خزانات البنك المركزي الموريتاني واستمعت إلى آخرين في إطار تحقيق فتحته النيابة إثر شكوى من البنك المركزي.

وقالت النيابة في بيان أصدرته ليل الأحد/الاثنين في نواكشوط إنها تحقق في اختلاس أموال شملت عمليات تبديل العملات والعثور على أوراق مزورة تحاكي اليورو وأن شكوى البنك المركزي ضد أمينة صندوق عمليات تبديل النقد الأجنبي توسعت لتفضي إلى اعتقال عدة أشخاص والاستماع لآخرين من بينهم موظفين في البنك.

وأضافت النيابة أن جهاز مكافحة جرائم الفساد لدى النيابة باشر التحقيق في الشكوى وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد وقانون غسيل الأموال.