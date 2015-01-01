إسرائيل تعيد فرض قيود على التجمعات بسبب تزايد أعداد إصابات كورونا

أعادت إسرائيل مجددا اليوم الاثنين، فرض قيود على التجمعات، بحيث لا يُسمح بتواجد أكثر من 50 شخصا في المعابد اليهودية والحانات وقاعات الفعاليات، وذلك بالتزامن مع اجتماع حكومي سيدرس إعادة فرض المزيد من القيود في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر لشؤون مكافحة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم لمناقشة اتخاذ إجراءات بعيدة المدى لإبطاء "الموجة الثانية" من تفشي الفيروس.

وكان نتنياهو قال أمس إن إسرائيل تواجه "حالة طوارئ" بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمحاولة وقف تفشي الفيروس. وأضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "نحن في خضم هجوم متجدد للفيروس، هجوم قوي للغاية يتزايد وينتشر في جميع أنحاء العالم وهنا أيضا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أنه تم إجراء أكثر من 1ر1 مليون اختبار فحص كورونا في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين، من بينها نحو 19 ألفا اختبار يوم أمس.

وسجلت إسرائيل أمس 816 إصابة جديدة بكورونا. فيما سجلت إجمالا أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا، و332 حالة وفاة.

وكانت إسرائيل قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.