سلطنة عمان تبرز فنون الموسيقى التقليدية في طوابع بريدية

أصدرت سلطنة عمان أربعة طوابع بريدية جديدة تفاعلية لإبراز فن "الميدان"، أحد أعرق الفنون العُمانية في مجال الشعر والموسيقى التقليدية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن هذه الطوابع، التي أصدرها بريد عُمان (إحدى شركات مجموعة أسياد)، تحتفي بروح التراث الموسيقي الغني في السلطنة، حيث يبرز كل طابع منها موضوعا محددا بما في ذلك الأداء الحركي والشاعر والمُعرب (المغني)، وبعض من آلات الميدان الموسيقية، إضافة إلى فن "الميدان" بشكلٍ عامٍ.

وقال رشاد بن منصور الوهيبي، مدير الطوابع في بريد عُمان إن الميدان يعد هو فن السمر والتلاعب بالألفاظ العربية في قالب شعري مُتقن، حيث يجتمع الأصدقاء في القرى والمدن لإلقاء أبيات الشعر والغناء على إيقاع ونغمات الموسيقى العُمانية التقليدية، كما أنه أيضاً أحد الفنون المحفورة في أذهان وقلوب جيل الألفية.

وأكد حرصهم على الاحتفاء بهذا الفن وتذكير الجميع بروعته، وكونه جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الأجيال الحالية والمستقبلية.

يذكر أن بريد عُمان قامت في عام 2019م بإصدار تشكيلة متنوعة من الطوابع التفاعلية للاحتفاء بالثقافة والتقاليد العُمانية الضاربة في جذور التاريخ، إضافة إلى إبراز عددٍ من الفنون التقليدية والتراث الموسيقي بالسلطنة بما في ذلك فن "العازي" و"الرواح" ومجموعة من آلات العزف تضمنت "البرغوم" و"كاسر".