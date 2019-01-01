الرئيس الروسي يؤكد استعداد بلاده لمساعدة الكونغو في مكافحة انتشار كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نيجيسو، اليوم الإثنين، استعداد روسيا للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بمبادرة من الجانب الكونغولي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو، ديني ساسو نيجيسو، وأشار فلاديمير بوتين إلى استعداد الجانب الروسي لمساعدة جمهورية الكونغو في مكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا) المستجد".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا القضايا الراهنة للتعاون الثنائي بشأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات القمة الروسية الكونغولية في موسكو في مايو 2019.

وتبادل بوتين وساسو نيجيسو وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الحاجة إلى حل سلمي للصراع من خلال الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف الليبية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".

وهنأ رئيس جمهورية الكونغو، حسبما أفاد البيان، بوتين بنتائج تصويت عموم روسيا إيجابيًا على تعديلات الدستور الروسي.