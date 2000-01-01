زعيمة حزب ميركل تستبعد حسم اختيار رئيس الحزب بدون تنافس بين المرشحين

استبعدت انيجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، حسم اختيار خليفتها في رئاسة الحزب خلال المؤتمر الذي سينعقد في ديسمبر المقبل بدون تنافس بين المرشحين.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، الأحد " في الواقع، هناك داخل الحزب رغبة واسعة في أن يتم هذا الأمر بأكبر قدر ممكن من عدم التنافس بين المرشحين".

في الوقت نفسه، قالت كرامب-كارنباور إنه ليس هناك إشارات من المرشحين الثلاثة تفيد بأن أحدا منهم سيتنازل عن الترشح، مشيرة إلى أن هذا معناه أنه سيتم الذهاب إلى المؤتمر في ديسمبر المقبل وحسم هذا الأمر هناك.

وتابعت الوزيرة أن من سيترشح في هذا المؤتمر، يترشح أيضا لأنه يرغب في الترشح لمنصب المستشار، مشيرة إلى أن رئيس الحزب من اختصاصه أن يتحدث مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق حول إجراءات الترشح للمستشارية.

كانت كرامب-كارنباور قد أعلنت اعتزامها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي، وقد إلغى الحزب مؤتمرا طارئا كان يعتزم عقده في أبريل الماضي بسبب أزمة كورونا، ليصبح من المقرر اختيار الرئيس الجديد للحزب في نهاية العام.

والمرشحون الثلاثة هم ارمين لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا وفريدريش ميرتس، الزعيم الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ونوربرت روتجن الوزير السابق والمختص بالسياسة الخارجية في الحزب.

وأوضحت كرامب-كارنباور أنه لا ينبغي للحزب أن يرتكن إلى النتائج الجيدة التي يحصل عليها في استطلاعات الرأي في الوقت الراهن لافتة إلى أن هذه النتائج توضح الثقة الكبيرة في أداء الحكومة في أزمة كورونا، وقالت إن الحزب المسيحي والمستشارة لهما إسهام كبير في هذا " لكن هذا لا ينبئ بالقطع بما سيكون عليه الحزب في العام الانتخابي المقبل".

وفي نفس السياق، قالت كرامب-كارنباور إن السؤال في العام المقبل لن يدور حول من قاد ألمانيا بشكل جيد عبر أزمة كورونا بل إن السؤال سيدور حول من يقود ألمانيا بشكل جيد إلى المستقبل " وفي هذا يجب أن يكون الحزب مواكبا لأحدث تطورات العصر من حيث المضمون والأفراد والتنظيم، وهذا ما نعمل عليه".

وقالت كرامب-كارنباور إن النسبة المتدنية للتمثيل النسائي داخل كتل الحزب المسيحي في البرلمانات المحلية وفي البرلمان الاتحادي، غير مرضية مشيرة إلى أن لجنة النظام الأساسي تعمل على إعداد مقترحات بشأن كيفية رفع مستوى التمثيل النسائي.