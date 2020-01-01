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فلسطين تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 4786

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:39 ص

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإصابات في فلسطين إلى 4786.

 

وأوضحت الكيلة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن من بين الإصابات 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، وآخريان في طولكرم، مشيرة إلى وفاة شخص من الخليل؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 21، مبينة أن هناك 8 حالات في غرف العناية المكثفة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 


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