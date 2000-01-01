ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 24 قتيلا

ارتفع اليوم الاثنين عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة جنوب غربي اليابان إلى 24 شخصا، فيما أعاقت حالة الطقس السيئة عمليات الإنقاذ والبحث في المنطقة.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين محليين قولهم إنه يفترض أن ستة عشر شخصا اخرين بينهم 14 بدار لرعاية المسنين قد توفوا بعد أن ضربت الفيضانات مناطق سكنية في منطقة ريفية بإقليم كوماموتو في جزيرة كيوشو يوم السبت.

ولا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين، ومع ذلك ، استمر هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من كيوشو، ما جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة.

وغمرت المياه مناطق واسعة على طول نهر كوما حيث تحطمت ضفافه في عدة مواقع. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن المياه جرفت ما لا يقل عن 14 جسرا، بما في ذلك 10 جسور فوق نهر كوما، في كوماموتو.

وأفاد مسح حكومي اليوم الاثنين أن حوالي 6100 أسرة على طول نهر كوما غمرت المياه منازلهم.

وقالت شركة كيوشو الكتريك باور لتوزيع الكهرباء إن الكهرباء انقطعت على أكثر من 9500 أسرة في إقليمي كاجوشيما وكوماموتو حتى صباح الاثنين.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في إغراق مناطق واسعة من اليابان وحذرت من الانهيارات الطينية والفيضانات وزيادة منسوب مياه الأنهار.