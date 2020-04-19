وزير الداخلية اللبناني: الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية لدى الحكومة

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار جزء أساسي من أولويات الحكومة، وأن الوزارة تقوم بواجباتها في هذا الصدد نحو حماية المواطنين اللبنانيين، والتعاون بين الأجهزة الأمنية بما يلزم على مستوى الأمن الاستباقي.

وأشار وزير الداخلية -خلال زيارة أجراها إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بمقر دار الفتوى- إلى أن الحفاظ على الأمن الغذائي والاجتماعي والمعيشي، هي أمور في صدارة أولويات عمل الحكومة وتعمل على معالجة الأزمات المرتبطة بها، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب وحدة الصف اللبناني والتعاون من قبل الجميع.

من جانبه، أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية عن خشيته من الاقتطاع من صلاحيات بعض المحافظين وتعزيز صلاحيات محافظين آخرين، الأمر الذي يؤدي إلى الخلل في التوازن المهدد في كثير من مواقع المسلمين في الدولة، آملا أن يكون التوازن شعار وزير الداخلية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الشهر الماضي تعيين محافظة عن الطائفة المسيحية لـ"كسروان- جبيل" وهي محافظة استُحدثت عام 2017 غير أنه لم يُعين لها محافظ طيلة السنوات الماضية لعدم صدور المراسيم التنفيذية الخاصة بالمحافظة، واقتُطعت مساحتها من أراضي محافظة جبل لبنان التي يتولاها محافظ عن الطائفة السُنّية، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث خلل في التوازن الطائفي في البلاد الذي يفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تولي مناصب كبار الموظفين في الدولة اللبنانية.