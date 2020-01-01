الرئيس البولندي يقترح حظر تبنى الأزواج المثليين للأطفال

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قبل أقل من أسبوع من إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، قدم الرئيس البولندي أندريه دودا مشروع تعديل للدستور من شأنه حظر تبنى الأزواج المثليين للأطفال.

وقد وقع الرئيس اليوم مقترحه التشريعي، الذي سوف يتم عرضه الآن على البرلمان.

وقال دودا إن مشروع التعديل من شأنه السماح لرعاية أفضل لسلامة الأطفال.

ومن أجل تمرير مشروع التعديل، يتعين أن يحصل على موافقة أغلبية تقدر بالثلثين في مجلس النواب، وأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ.

وربما يكون من الصعب الحصول على هذه الأصوات في الخريطة السياسية الحالية.

ويسعى دودا لانتخابه لفترة رئاسة ثانية، ويركز في حملته الانتخابية على الإنفاق الاجتماعي والاتجاه المحافظ في مسائل الحياة.

وقال منافس دودا في الجولة الثانية عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي إنه يعارض أيضا تبنى الأزواج المثليين للأطفال، على الرغم من أنه أعرب في الماضي عن دعمه لزواج المثليين.

وسوف يتنافس دودا وترزاسكوفسكي الأحد المقبل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقد أظهرت أحدث الاستطلاعات تفوق دودا بفارق ضئيل على ترزاسكوفسكي.