وزارة هندية تطالب بخفض رسوم نقل الفحم لخفض أسعاره

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طالبت وزارة الفحم الهندية بخفض أسعار نقل الفحم بالسكك الحديدية في الهند بهدف خفض تكاليف استخدامه كوقود في محطات الطاقة.

وقال إم. ناجاراجو وزير الدولة في وزارة الفحم، إن تكاليف النقل بالسكك الحديدية والضرائب المرتفعة على الفحم تجعل تكاليف المنتج المحلي عالية في الهند.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النقل بالسكك الحديدية يعتبر عائقا رئيسيا أمام خطط اعتماد الهند على الفحم المحلي بدلا من المستورد لأنها تجعل تكلفة استخدام الفحم المحلي القادم من مسافات بعيدة عالية.

وقال ناجاراجو إن الهند استوردت في العام المالي 2020 حوالي 247 مليون طن فحم، وكان يمكن توفير بديل محلي لحوالي 120 مليون طن من هذه الكمية بسهولة.

يأتي ذلك فيما تتوقع وزارة الفحم تجاوبا جيدا من جانب المشاركين المحتملين في أول مزايدة لبيع حقوق استغلال مناجم الفحم والتي تسمح للشركات الفائزة بتعدين وبيع الفحم.

وستعقد الوزارة في أواخر يوليو الحالي اجتماعا مع مؤسسات التمويل لإقناعها بتمويول مشروعات إنتاج الفحم.