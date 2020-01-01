ملك تايلاند يحي طقوس الاحتفال بموسم الأمطار بتغيير رداء تمثال بوذا الزمردي

غير ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، اليوم الاثنين، الرداء الموسمي لتمثال بوذي الاقدس في البلاد في أحد المعابد بالعاصمة بانكوك، وذلك في إطار احتفالية بمناسبة دخول موسم الأمطار.



وضمن الطقوس البوذية التي تشمل اشعال البخور وإضاءة الشموع، قام الملك فاجيرالونكورن وفي حضور الرهبان بتغيير رداء موسم الصيف لتمثال بوذا الزمردي إلى الزي الخاص بموسم الأمطار في معبد بوذا الزمردي داخل أسوار القصر الكبير.



ويبدأ موسم الأمطار في تايلاند كالمعتاد من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر، وهو الموسم الذي لا يشهد إقبالا كبيرا من السياح على زيارة البلاد بسبب الطقس.



ويجري تغيير رداء تمثال بوذا الزمردي ثلاث مرات في السنة، حيث يعد هذا التقليد مهمة رسمية لملوك تايلاند.