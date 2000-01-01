حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم المحافظ يحقق الفوز في الانتخابات الكرواتية

فاز حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم المحافظ بقيادة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بالانتخابات البرلمانية بكرواتيا التي أجريت الأحد بسهولة مفاجئة، حسبما أشارت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

ووفقًا للتوقعات، سيحصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 61 مقعدا من بين 151 مقعدا، بينما سيحصل منافسه الرئيسي، التحالف الذي يقوده الاشتراكيون الديمقراطيون على 44 مقعدا فقط. وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى عكس ذلك.

ومن المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على الثلاثة مقاعد المخصصة للناخبين المغتربين. وهذه المقاعد غير مدرجة في استطلاعات الخروج، وكذلك ثمانية مقاعد مخصصة لممثلي الأقليات العرقية.

ومن المتوقع أن تحصل حركة الوطن اليمينية المتطرفة، وهي حليف طبيعي للحزب الحاكم على 16 مقعدا. ويمكن للحزبين فقط السيطرة على أغلبية واضحة في المجلس التشريعي.

وأشارت استطلاعات الخروج إلى أن حزبين أصغر، وهما "موزيمو" (نستطيع) و"موست" (جسر) سيحصل كل منهما على 8 مقاعد.