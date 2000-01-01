مقتل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات بالرصاص في موقف للسيارات بأتلانتا

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تعرضت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات للقتل بالرصاص في موقف للسيارات في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية عندما فتح مسلحون النار على سيارة والدتها، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية يوم الأحد.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن نقلا عن الشرطة أن الفتاة كانت في سيارة مع والدتها وصديق وقت الحادث.

وأراد الصديق دخول موقف السيارات مساء السبت عندما اقترب المسلحون من السيارة ومنعوه من الدخول.

وأطلقت عدة طلقات على السيارة. وأصيبت الطفلة بإصابات قاتلة وتوفيت في المستشفى في وقت لاحق.

وبحسب التقارير فإن موقع الحادث كان بالقرب من مطعم للوجبات السريعة والذي شهد مقتل رجل أسود، يدعى ريشارد بروكس، في عملية للشرطة في منتصف يونيو الماضي.

وأشعلت النيران في المطعم في الليلة التالية لوفاته. ومنذ ذلك الحين احتل محتجون الموقع.

وقالت رئيسة البلدية كيشا لانس بوتومز في مؤتمر صحفي في المساء "أنت أطلقت النار وقتلت الطفلة"، في إشارة على ما يبدو إلى المحتجين.

وتابعت "ولم يكن هناك مطلق نار واحد فقط، كان هناك اثنان على الأقل من مطلقي النار"، وفقًا لأتلانتا جورنال كونستيتيوشن.

وطالبت بوتومز الأشخاص الذين شوهدوا وهم يحملون أسلحة طويلة بالقرب من مطعم يونيفرستي أفينو بمغادرة المنطقة.