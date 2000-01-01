الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 4 إصابات جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية في بكين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين -اليوم الاثنين- عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات إصابة جديدة بينها حالة إصابة واحدة بعدوى محلية تم تسجيلها في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83557 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنه تم أمس الإبلاغ عن 3 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج، بواقع واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعتي لياونينغ وشانشي، ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 1934 حالة غادر منها 1865 شخصا المستشفيات بعد الشفاء.

وأضافت أن شخصين اثنين غادرا المستشفيات أمس بعد تماثلهما للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78518 شخصا، فيما مايزال 3988 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد خروج 455 شخصا من الملاحظة الطبية أمس.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بدون أعراض 10 منها وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي ماتزال قيد الملاحظة الطبية إلى 109 حالات منها 72 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1268 حالة إصابة مؤكدة بينها 7 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و449 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج من المستشفيات 1156 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.