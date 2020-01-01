الدنمارك تزيل عقبة رئيسية أمام خط أنابيب روسي في مياهها

تعتزم الدنمارك السماح بإقامة خط أنابيب مملوك لشركة جازبروم الروسية للطاقة قدما في مياهها، رغم اعتراضات أمريكية على الخطة.



ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنها قبلت طلبا من خط أنابيب "نورد ستريم 2" باستخدام سفن وضع الأنابيب في بحر البلطيق.



لم تكن مثل تلك السفن مسموح بها في البداية في المنطقة الاقتصادية للدنمارك، ولكن الوكالة قالت اليوم الاثنين إنها لا ترى ضررا على البيئة.



يزيل القرار عقبة قانونية مهمة وسط جهود روسية أوروبية لانتهاء من إقامة خط أنابيب الغاز المتنازع عليه ويعني أن الشركة القائمة على "نورد ستريم 2" يمكنها توسيع خياراتها لسفن وضع الأنابيب بعدما قيدتها العقوبات الأمريكية في أواخر 2019.



وبعد إعلان اليوم الاثنين، يمكن لمشروع "نورد ستريم 2" التابع لشركة جازبروم الروسية الاستمرار في إقأمة القسم الدنماركي المتبقي من خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلا) والذي سوف يربط بين روسيا وألمانيا، بانتظار مهلة أربعة أسابيع لتقديم طلبات الاستئناف.



تسبب مشروع خط الأنابيب في انقسامات عميقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، من جهة وخلافات داخلية بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.



وللحيلولة دون إقامة خط الأنابيب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات العاملة في المشروع.