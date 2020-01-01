المغرب يسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و329.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند235.

كما لفتت إلى شفاء 112 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى تسعة آلاف و837، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 758 ألفا و747 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط، بكل مسؤولية ومسؤولية، في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.