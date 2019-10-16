توجو المُصدر الثاني على مستوى إفريقيا للمنتجات الزراعية العضوية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الزراعة في توجو، أن صادراتها من المنتجات الزراعية العضوية زادت بأكثر من الضعف العام الماضي 2019 لتصل إلى 45 ألف طن مقارنة بـ22 ألف طن عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 102%.

وذكر بيان لوزارة زراعة توجو، نقلته وسائل إعلام محلية اليوم، أن توجو بهذه الأرقام سالفة الذكر باتت تحتل المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا في تصدير المنتجات الزراعية العضوية إلى الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية مصر العربية، كما تحتل المرتبة الـ14 عالميا في صادرات المنتجات الزراعية العضوية.

وفيما يتعلق بصادرات المنتجات الزراعية لمنطقة غرب إفريقيا نحو أوروبا، تحتل توجو المرتبة الأولى لهذه الصادرات (45 ألف طن) تليها كوت ديفوار (23 ألفا و503 أطنان)، ثم غانا (20 ألفا و318 طنا)، فبوركينا فاسو (13 ألفا و312 طنا) والسنغال (4 آلاف و765 طنا)، وبنين (2081 طن) والنيجر (640 طنا)، وأخيرا نيجيريا (289 طنا).

بينما شهدت الواردات العضوية من الاتحاد الأوروبي إلى توجو استقرارا بوجه عام بين عامي 2018 و2019 (3.24 مليون طن)، لكنها سجلت زيادة طفيفة في واردات الفاكهة الاستوائية وفول الصويا.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة العضوية في توجو يعمل به أكثر من 36 ألف منتج أي ما يوازي نسبته 4.83% من منتجي قطاع الزراعة العضوية في قارة إفريقيا.