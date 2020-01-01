رحب مديرو فرق فنية اليوم الاثنين بتعهد الحكومة البريطانية بتقديم أكثر من 5ر1 مليار جنيه إسترليني (9ر1 مليار دولار) لدعم الأنشطة التي تضررت من جراء جائحة كورونا.

وتعهد وزير الخزانة ريشي سوناك بـ "حزمة إنقاذ" بقيمة 57ر1 مليار جنيه إسترليني، وسط مخاوف من أن المشاكل المالية يمكن أن تمنع العديد من مقار الأنشطة الفنية الصغيرة وحتى بعض المقار البارزة من إعادة فتح أبوابها.

وقالت الحكومة إن الخطة تتيح لآلاف المنظمات الفنية والمباني التاريخية والمتاحف وصالات العروض وأماكن العروض الموسيقية الحية الحصول على منح وقروض عاجلة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون "إن هذه الأموال ستساعد في حماية القطاع للأجيال القادمة، وضمان استمرار قدرة المجموعات الفنية والمقار الفنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة على العمل".

ورحب مسؤولو أنشطة فنية بهذا التعهد، إلا أن نقابة "إكويتي" التي تمثل نحو 48 ألف ممثل قالت إنه من غير الواضح كيف ستدعم الخطة العديد من "الفنانين المستقلين الذين تعتمد عليهم البنية التحتية للفنون في المملكة المتحدة".