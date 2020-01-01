إسرائيل تعيد فرض عدد من القيود عقب ارتفاع كبير في إصابات كورونا

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم /الاثنين/ إعادة فرض عدد من القيود لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث تواجه إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس.

وصوت الوزراء لصالح إعادة غلق صالات الألعاب الرياضية والنوادي الليلية والحانات وقاعات المناسبات، بينما ستظل الشواطئ والمدارس الدينية اليهودية مفتوحة،

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال خلاله إن إسرائيل "على بعد خطوة من الإغلاق الكامل"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن عقد نتنياهو لإجتماع مجلس الوزراء المعني بأزمة فيروس كورونا جاء لإقرار المخطط الذي قدمته وزارة الصحة، بعد أن وصل متوسط عدد حالات كوفيد-19 المسجلة يوميا إلى ما يقرب من 1000 حالة.

كما قررت الحكومة إيقاف جميع الفعاليات والعروض الثقافية على الفور، كما تم تعليق خطط فتح المراكز الثقافية الذي كان مقررا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبالرغم من أنه لن يتم إغلاق الشواطئ، سيتم تحديد ساعات معينة لزيارتها، كما ستظل المطاعم والمقاهي مفتوحة ولكن ستقتصر على 20 شخصا فقط في الأماكن المغلقة، و30 في الأماكن المفتوحة ..كما ستبقى المدارس الدينية اليهودية للذكور والمعابد اليهودية مفتوحة أيضًا بعد ضغوط من وزير الداخلية أرييه درعي، ولكن عدد زائريها سيقتصر على 20 شخصا، وذلك رغم أنها كانت على قائمة المواقع الموصى بإغلاقها.

وقد صوت الوزراء فى الحكومة الإسرائيلية لصالح إعادة فرض قيود على عدد الركاب في وسائل النقل العام، مع عدم السماح بأكثر من 20 شخصًا في الحافلات، كما تم حظر جميع التجمعات الاجتماعية التي تضم أكثر من 20 مشاركًا.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة، حيث وصل إلى 30 ألفا و162 حالة، بعد تسجيل 817 حالة جديدة كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 332 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.