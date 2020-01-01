وزيرة الدفاع بالنمسا: سنستمر في استخدام مقاتلات يوروفايتر في الدوريات الجوية

صرحت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر، اليوم الاثنين، بأن بلادها سوف تستمر في استخدام طائرات يوروفايتر المقاتلة في تسيير دوريات جوية، بالرغم من النزاع القضائي المستمر منذ سنوات مع شركة إيرباص المصنعة لهذه المقاتلات.



وكانت النمسا قد اشترت 15 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر عام 2003، في أكبر صفقة عسكرية تبرمها البلاد منذ انتهاء الحرب (العالمية الثانية) وحتى الآن.



وذكرت النمسا في وقت لاحق أنها تعرضت لعملية خداع فيما يتعلق بتجهيزات وإمكانيات المقاتلات، ووجهت اتهامات بالفساد إلى شركة إيرباص، وهي الاتهامات التي تنفيها الشركة الأوروبية.



وقالت تانر إن النمسا تعتزم الاستمرار في استخدام مقاتلات يوروفايتر رغم عدم كفاية معداتها.



غير أنها أضافت أن النمسا سوف تستخدم كافة السبل القضائية الممكنة للخروج من صفقة يوروفايتر والحصول على تعويض.



واستطردت قائلة: "حتى صدور حكم نهائي، لن يتم اتخاذ قرار بشأن الدوريات الجوية يمكن أن يفاقم من سوء وضع النمسا بخصوص مقاتلات يوروفايتر".