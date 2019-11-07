كلية حاسبات القاهرة تستحدث بكالوريوس الشبكات والأمن السيبرانى بنظام الساعات المعتمدة



يبدأ نحو ٤٩ ألف طالب وطالبة على مستوى كليات جامعة عين شمس؛ اليوم، امتحانات الفرق النهائية، على أن تتراوح فترات الامتحانات فى اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات مثل الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، أو فترتين كما فى كليات: الطب، الحاسبات والمعلومات، الألسن، التربية، التربية النوعية، العلوم، الحقوق، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات فى كليات: التجارة، الآداب، البنات.

ومن المقرر أن يصل متوسط عدد الطلاب فى الفترة الواحدة بالكليات ما بين 200 ــ 1200 طالب تقريبا، وفقا لعدد طلاب كل كلية.

وتفقد رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى، ونائبه الدكتور عبدالفتاح سعود، حملة التطهير والتعقيم الشاملة لكافة الأبنية ومشتملاتها وملحقاتها بالإضافة إلى تنسيق اللاندسكيب والحرم الجامعى والممرات وجميع المداخل والمخارج، ومراجعة جميع منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء مدرجات، قاعات وسكاشن، معامل، ممرات.

وقال نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالفتاح سعود، إنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان، وتكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى للدخول والخروج.

وشدد على ضرورة التزام الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات، وقياس درجة حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدى اليوم بمكان مستقل داخل الكلية بعيدا عن أماكن الطلاب، مع التأكيد على عدم تعرض الملاحظين أو العمال لأى عزل أو حجر صحى خلال الثلاث أسابيع السابقة للعمل وإقرارهم ذلك ما أمكن.

وأشار إلى توفير الجامعة عبوات بلاستيكية ذات عجل؛ لسهولة تخزين كراسات إجابات الطلاب لمدة 48 ساعة قبل تداولها ببن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكنترولات، سعة كل عبوة 500 كراسة إجابة وسيتم توزيعها على الكليات وفقا لنسبة عدد الطلاب بالفرق النهائية بكل كلية.

فى سياق متصل، وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث برنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبرانى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بنظام الساعات المعتمدة، كأول برنامج من نوعه فى الجامعات المصرية الحكومية يجمع بين المجالين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، إن البرنامج يركز على تعليم المعارف الأساسية والمتقدمة فى الوقاية والكشف والتصدى والتعافى من الحوادث والهجمات السيبرانية، حيث يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بإطار تحليلى واسع لتقييم وحل مشاكل الأمن السيبرانى باستخدام نهج متعدد التخصصات.

وأوضح أن مقررات البرنامج الدراسى يمكن إنهاؤها خلال أربع سنوات أكاديمية؛ تحتوى كل سنة على مستويين دراسيين، ويقوم كل طالب فى السنة النهائية بالاشتراك مع بعض زملائه فى تنفيذ مشروع تخرج تحت إشراف مشرف أكاديمى، كما يشتمل البرنامج على تدريب عملى فى جهات معتمدة لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملى.