مصرف لبنان يعلن تأمين الاحتياجات الأساسية وفق سعر 3900 ليرة للدولار

أعلن مصرف لبنان اليوم الاثنين عن تأمين سلة الاحتياجات الأساسية وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

وقال المصرف، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه "سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (اي بما يعرف بسلة الاحتياجات الاساسية) على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار".

وطالب بتقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة اللبنانية إلى المصرف الذي سيسلمها بدوره إلى مصرف لبنان، والذي سيقوم بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المعتمد لديه.

ولفت إلى أن كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقا، والموافق عليها قبل هذا التاريخ، تبقى على أساس سعر صرف ثابت 3200 ليرة للدولار.

يذكر أن لبنان يعاني حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.