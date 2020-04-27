لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1885 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2478 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان) إيقاف أجهزة التبريد (التكييف) في عدد من أقسام المستشفى، على خلفية أزمة الكهرباء التي يشهدها لبنان والنقص الحاد في وقود المازوت اللازم لعمل المولدات الكهربائية التي تعوض عجز كهرباء الدولة.

وذكر المستشفى - في بيان اليوم - أنه اضطر إلى إغلاق كافة أجهزة التكييف في جميع أنحاء المستشفى، عدا الأقسام الطبية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل النقص في كميات المازوت، مشيرا إلى أنه خاطب الجهات المعنية لإخضاع المستشفى لفترة تقنين أقل في التغذية الكهربائية حرصا على صحة المرضى وسلامتهم.

ر ح م ن