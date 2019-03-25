 تعافى وخروج 2274 من مصابى فيروس كورونا في الغربية - بوابة الشروق
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تعافى وخروج 2274 من مصابى فيروس كورونا في الغربية

الشفاء من الكورونا - ارشيفية
الشفاء من الكورونا - ارشيفية
علاء شبل:
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 8:22 م
أعلن عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، تعافى 2274 من مصابى فيروس كورونا، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحى على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن إجمالى حالات الاشتباه بالفيروس من نهاية شهر مايو الماضى وحتى الآن، بلغت 8037، من بينهم 1268 حالة شديدة الأعراض، و2361 حالة متوسطة الأعراض، و2386 حالة بسيطة الأعراض، و3373 حالة مؤكدة الإصابة، وبلغ إجمالى المتعافين خلال تلك الفترة 2274 مريضا.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لأفراد الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بمستشفيات العزل، على عملهم المخلص والمشرف، وأداء واجبهم الوظيفي فى خدمة جميع المرضى أطفال وشباب وكبار السن.

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