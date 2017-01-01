 اغتيال المحلل الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي ببغداد - بوابة الشروق
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اغتيال المحلل الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي ببغداد

مسلحين بالعراق - ارشيفية
مسلحين بالعراق - ارشيفية
بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:15 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:15 م
ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الاثنين، أن المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي قتل برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله في حي زيونة شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر أن الهاشمي تعرض لإعتداء من قبل أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية  وأطلقوا الرصاص عليه وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وأجرت عملية تفتيش وتحقيق للوصول إلى الجناة .

يذكر أن الهاشمي محلل استراتيجي وأمني متميز كان يعمل كمستشار في الحكومة العراقية ويقدم دراسات  أمنية وبحوث  وتحليلات للمؤسسات الأمنية العراقية والاستخبارية ومراكز البحوث الاستراتيجية وخاصة ما يتعلق بالجماعات المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي.

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