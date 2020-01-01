بولندا تعلن تسويق 90% من الطاقة التشغيلية لخط أنابيب يامال-أوروبا

قال متحدث باسم شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في بولندا المملوكة للدولة "جاز سيستم"، إنه تم حجز حوالي 90 في المئة من الطاقة التشغيلية للجزء الموجود في بولندا من خط أنابيب الغاز الطبيعي "يامال-أوروبا" الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بولندا ومن المقرر دخوله مرحلة التشغيل في العام المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان "جاز سيستم" جاء تعليقا على نتائج المزايدة التي نظمتها الشركة لبيع حقوق استغلال الجزء البولندي من خط الغاز بعد انتهاء عقد روسيا لاستخدامه في 17 مايو الماضي.



وأضافت بلومبرج أن شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي تحتاج الآن إلى شراء حقوق استخدام الجزء البولندي من خط يامال-أوروبا لنقل الغاز إلى ألمانيا.



يذكر أن خط أنابيب يامال-أوروبا يبلغ طوله حوالي 4196 كيلومترا ويربط بين حقول الغاز الطبيعي في سيبيريا الغربية في روسيا حاليا وفي شبه جزيرة يامال الروسية مع ألمانيا.