استطلاع: خُمس الشركات في ألمانيا تشعر بالتهديد بسبب أزمة كورونا

كشف استطلاع لمعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن شركة من بين كل 5 شركات في ألمانيا تشعر بالتهديد بالإفلاس بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأعلن المعهد، اليوم الاثنين في ميونخ، أن نحو 21% من الشركات ذكرت أنها تقيم الأضرار التي تسببت فيها الجائحة بأنها مهددة لوجودها.

وقال الباحث في المعهد، شتيفان زاور: "من الممكن أن تبدأ موجة إفلاس خلال الأشهر المقبلة".

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، حذر مطلع هذا الأسبوع من أن الكثير من الشركات لا يزال يعاني من نقص حاد في السيولة جراء الأزمة، مطالبا لذلك بإسراع حصول الشركات على المساعدات الحكومية بدون عوائق بيروقراطية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن المخاوف من الإفلاس متركزة بصورة أقوى في قطاع الخدمات، حيث أعربت عن ذلك 27% من الشركات في هذا القطاع. ويأتي في المرتبة الثانية تجارة التجزئة بنسبة 21%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17%، وتجارة الجملة بنسبة 15%. أما في قطاع البناء، فتساور 2% فقط من الشركات مخاوف على وجودها بسبب أزمة كورونا.

وأشار الاستطلاع إلى فروق شاسعة داخل القطاع الواحد، حيث بلغت نسبة المخاوف في قطاع الخدمات بين شركات السفر والسياحة 85%، مقابل 2% لدى شركات الاستشارات القانونية والضريبية. وفي قطاع الصناعات التحويلية، تبدأ المخاوف بنسبة 1% فقط بين شركات صناعة الأدوية، وتصل إلى 53% بين شركات إنتاج وتصنيع المعادن.