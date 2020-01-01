موسكو: تصريحات البحرية الأوكرانية بشأن عمليات عسكرية ضد روسيا «غباء»

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف تصريحات قائد البحرية الأوكرانية بشأن الاستعداد لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد روسيا بـ "الغباء"، مشيرا إلى أنها تعمل على تأجيج "الهيستيريا" ضد موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان لدى القيادة العسكرية الروسية خطط لغزو الأراضي الأوكرانية لتوفير المياه لشبه جزيرة القرم: "هذا غباء متناهي، إنه تأجيج مصطنع لهيستيريا العداء ضد روسيا في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف ، كما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية :"مع الأسف، لا تساعد مثل هذه التصريحات في تسوية الوضع في جنوب شرق البلاد".

وكان قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نييجبابا، أعلن في وقت سابق عن التحضير لأعمال قتالية واسعة ضد روسيا، مشيرا إلى أن هناك احتمال لقيام الجيش الروسي بالاعتداء على مقاطعة خيرسون للسماح لمياه نهر دنيبر بالتدفق إلى القرم.