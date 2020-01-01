صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب نقطتين

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين ليغلق عند 7391 نقطة.

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3ر7 مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 5ر32 ريالا، وصعد سهم "الأسماك" بنسبة 7 بالمئة عند 66ر18 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت أكثر من 27 مليون سهم، وهي الأعلى منذ إدراج الشركة في السوق.

في المقابل، تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 3 بالمئة عند 87 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.