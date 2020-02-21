الكرملين: الحد من الفقر إحدى الأولويات الرئيسية للرئيس بوتين والحكومة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن وباء كورونا يؤثر سلبا على خطط الحد من الفقر في روسيا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي الجلوس مكتوفة اليدين.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- "فيما يتعلق بالفقر، أنتم تعلمون أن النضال من أجل تقليل عدد من هم دون مستوى الفقر هو إحدى الأولويات الرئيسية للرئيس بوتين وحكومتنا"، لافتا إلى وجود عدد من البرامج الهادفة إلى الحد من الفقر.

وأضاف: "في بعض الأحيان، لسوء الحظ، الواقع العالمي، مثل الأزمة العالمية لعام 2008، والأزمة غير المسبوقة فيما يتعلق بوباء عام 2020، يؤثر سلبا على تنفيذ هذه الخطط الحكومية".

يُذكر أن دراسة أجرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أظهرت أن نسبة الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوزت 20% في 11 إقليمًا من أقاليم البلاد، وفي المتوسط ​​كانت أعلى من 12% في عموم روسيا.