وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل سجن إسرائيلي

توفى أسير فلسطيني من قطاع غزة اليوم الاثنين داخل سجن إسرائيلي، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان أن أسيرا "75 عاما" توفى في سجن (إيشل) الإسرائيلي "نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

والأسير المتوفى معتقل منذ 26 عاما، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، وكان مصابا بمرض السرطان فضلا عن أمراض أخرى منها السكري والضغط ، وفق البيان .

وطبقا للبيان، يرتفع بذلك عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى 223 أسيرا.