 وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل سجن إسرائيلي - بوابة الشروق
الإثنين 6 يوليه 2020 4:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل سجن إسرائيلي

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 4:03 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 4:03 م

توفى أسير فلسطيني من قطاع غزة اليوم الاثنين داخل سجن إسرائيلي، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان أن أسيرا "75 عاما" توفى في سجن (إيشل) الإسرائيلي "نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

والأسير المتوفى معتقل منذ 26 عاما، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، وكان مصابا بمرض السرطان فضلا عن أمراض أخرى منها السكري والضغط ، وفق البيان .

وطبقا للبيان، يرتفع بذلك عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى 223 أسيرا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك