 مرشح المعارضة في جمهورية الدومينيكان يتصدر الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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مرشح المعارضة في جمهورية الدومينيكان يتصدر الانتخابات الرئاسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 10:17 ص

قالت اللجنة الانتخابية في جمهورية الدومينيكان، أمس الأحد، إن لويس أبينادر من الحزب الثوري الحديث المعارض يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد.

 

وجاء في نشرة أصدرتها اللجنة، أنه بفرز 20% من الأصوات، حصل أبينادر على 53% من الأصوات.

 

وحصل جونزالو كاستيلو، مرشح حزب تحرير الدومنيكان الذي يتزعمه الرئيس الحالي دانيلو مدينا، على 36%، بينما حصل الرئيس السابق ليونيل فرنانديز من حزب قوة الشعب على 8% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

 

وتم دعوة ما يقرب من 7.5 مليون ناخب من أجل التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، وقال المسؤولون إن الأجواء كانت هادئة بشكل عام.


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