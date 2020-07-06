مرشح المعارضة في جمهورية الدومينيكان يتصدر الانتخابات الرئاسية

قالت اللجنة الانتخابية في جمهورية الدومينيكان، أمس الأحد، إن لويس أبينادر من الحزب الثوري الحديث المعارض يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء في نشرة أصدرتها اللجنة، أنه بفرز 20% من الأصوات، حصل أبينادر على 53% من الأصوات.

وحصل جونزالو كاستيلو، مرشح حزب تحرير الدومنيكان الذي يتزعمه الرئيس الحالي دانيلو مدينا، على 36%، بينما حصل الرئيس السابق ليونيل فرنانديز من حزب قوة الشعب على 8% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وتم دعوة ما يقرب من 7.5 مليون ناخب من أجل التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، وقال المسؤولون إن الأجواء كانت هادئة بشكل عام.