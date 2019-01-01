عبدالله بن زايد: حريصون على دعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي- الصيني

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي - الصيني ودفعها إلى آفاق أرحب.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ذلك جاء في كلمة الشيخ عبد الله بن زايد خلال انطلاق الاجتماع الوزاري التاسع من المنتدى العربي الصيني الذي عقد اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس أعماله أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية ووانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين، بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية ومسؤولين رفيعي المستوى.



وقال عبد الله بن زايد "إنه من هذا المنطلق تأتي مشاركة الدولة في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي، ومشاركة دولة الإمارات في اجتماع مبادرة "الحزام والطريق" الوزاري في يونيو الماضي، الأمر الذي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك مع جمهورية الصين الشعبية".



وأكد عبد الله بن زايد، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين التي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عكست الأهمية التي يوليها البَلَدان في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.



وقال الشيخ عبد الله بن زايد "إن المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني انعقد تحت شعار "الشراكة المستدامة، الاستثمار المستدام" في يوليو 2019، في نطاق شراكة تواصلت على مدى ثلاثة عقود لترتقي إلى استراتيجية تشمل 13 محورا رئيسا في مجالات عدة، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين في عام 2019 أكثر من 50 مليار دولار أمريكي".