قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن القائد ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهنات أن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي العام المقبل.

وأبلغ بارتوميو شبكة (موفيستار) الإسبانية التلفزيونية عقب الفوز 4-1 على فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد ”ميسي قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة.

وأضاف :"لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على المسابقة ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول".

وتحدث ميسي البالغ عمره 33 عاما، الذي مدد تعاقده في 2017، عن عدم رضاه عن هيكلة برشلونة العام الماضي بينما قالت إذاعة كادينا سير يوم الخميس الماضي إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبة الهداف التاريخي للنادي في الرحيل في 2021.

وحافظ برشلونة على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد الذي يتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط بعد الفوز 1-صفر على أتليتيك بيلباو بفضل ركلة جزاء قرب النهاية من سيرجيو راموس.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بينما رفض الحكم مطالبات بيلباو بالحصول على ركلة جزاء، وقال بارتوميو إن هذه التقنية لا تطبق بشكل عادل منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس برشلونة :"لقد رأيت المباراة في بيلباو ورغم أني لا أرغب في قول ذلك لكني سأكرر أن استخدام حكم الفيديو المساعد لا يحدث كما ينبغي".

وأضاف :"يجب استخدام تقنية حكم الفيديو لمساعدة الحكام لكن في الأسابيع القليلة الماضية بات بوسع الجميع متابعة بعض الأمثلة التي لا يتم الاستعانة بها بشكل عادل".

وأكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه شعر بالملل من التقليل من انتصارات ناديه وقال إنه لا يتقبل الاستماع إلى أن قرارات الحكام هي السبب وراء تصدر المسابقة.