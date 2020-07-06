إغلاق الحدود بين ولايتين أستراليتين بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلن رئيسا وزراء ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، اليوم الاثنين، أنه سوف يتم إغلاق الحدود الداخلية بين الولايتين، بعد ارتفاع حالات الإصابة في مدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيال اندروز، إن قرار الإغلاق سوف يدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل غد الثلاثاء، بعد إجراء مباحثات أزمة مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديز بيرجيكليان.

وأضاف: "لقد اتفقنا جميعا أن أفضل أمر يمكننا فعله هو غلق الحدود"، موضحا أن ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا أمر "يمثل تحديا".

وقال للصحفيين، اليوم الاثنين: "الأمر يمكن أن يكون أكثر خطورة".

ولم يتم الإعلان عن إطار زمني لمدة إغلاق الحدود، ولكن سيتم إصدار تصاريح خاصة للأشخاص الذين يتحتم عليهم التوجه إلى ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل 127 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد في ولاية فيكتوريا، فيما تعد أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفى رجل في التسعينيات من عمره ليلة أمس الأحد ورجل في الستينيات صباح اليوم، وكلاهما من ولاية فيكتوريا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في استراليا 105 حالات.

وقد سجلت فيكتوريا حالات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا على مدار 20 يوما متتالية، في حين سجلت بقية أنحاء البلاد حالات قليلة خلال الأسابيع الماضية.

وقالت بيرجيكليان للصحفيين في سيدني: "هذا أمر غير مسبوق في أستراليا، نحن لم نر أمر كهذا من قبل".