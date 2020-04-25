وزير خارجية الصين يؤكد أهمية تعزيز الدعم المتبادل مع الدول العربية

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم /الاثنين/ الصين والدول العربية إلى الدعم المتبادل والدفاع عن العدالة بشكل ثابت، مؤكدا أن الصين ستقف بشكل ثابت مع الدول النامية على ما وصفه بـ "الجانب الصحيح" من التقدم البشري.

وأعرب وانغ –في كلمة اليوم خلال مشاركته في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي عبر تقنية الفيديو- عن شكره للموقف العادل التي اتخذه الجانب العربي بشأن السياسة الداخلية للصين، مشددا على أن مناطق هونج كونج وشينجيانغ وتايوان كلها جزء من الصين وتعارض الصين استخدام شؤون هذه المناطق للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف وانغ أنه بغض النظر عن تغير الوضع الدولي، ستتمسك الصين بطريق التنمية السلمية وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك مع دول العالم.

وحول مكافحة وباء "كوفيد-19"، أشار وانغ إلى أن الجهود المشتركة بين الصين والدول العربية لمكافحة الوباء هي صورة حية للمصير المشترك بين الجانبين، معتبرا أن مجتمع المصير المشترك الصيني العربي "يتجذر وينمو".

ولفت وانغ إلى أن الصين ستتذكر دائما الدعم الثمين الذي قدمته الدول العربية للصين في مكافحة الوباء، منوها في الوقت نفسه إلى أن الصين اتخذت إجراءات لمساعدة الجانب العربي في شراء مواد مكافحة الوباء من الصين، وعقدت مؤتمرات الخبراء عبر تقنية الفيديو، وأرسلت فرق خبراء لمساعدة الدول العربية على مكافحة الوباء.

وأعرب وانغ عن ثقته أن الصداقة التقليدية بين الصين وللدول العربية سوف تتعمق، وسيصل التعاون الاستراتيجي العربي الصيني إلى مستوى جديد.