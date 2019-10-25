أوامر إخلاء وارتفاع حصيلة قتلى الأمطار في اليابان إلى 25 شخصا

ارتفع، اليوم الاثنين، عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة جنوب غربي اليابان إلى 25 شخصا، فيما استمرت حالة الطقس السيئة في المنطقة، مع إصدار السلطات أوامر لآلاف السكان بإخلاء ديارهم.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن هناك 17 شخصا آخرين، من بينهم 14 شخصا في دار لرعاية المسنين، يفترض أنهم توفوا بعد أن اجتاحت الفيضانات مناطق سكنية في منطقة ريفية بإقليم كوماموتو في جزيرة كيوشو يوم السبت.

ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين. ومن ناحية أخرى، استمر هطول الأمطار الغزيرة في عرقلة جهود الإنقاذ والبحث، ودفع السلطات إلى إصدار أوامر لإجلاء 254 ألف شخص في مقاطعات كوماموتو وكاجوشيما وميازاكي .

وقالت شركة كيوشو إلكتريك باور لتوزيع الكهرباء، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 10200 أسرة في كاجوشيما وكوماموتو منذ بعد ظهر اليوم الاثنين.

وغمرت المياه مناطق واسعة على طول نهر كوما يوم السبت، حيث تحطمت ضفافه في عدة مواقع. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن المياه جرفت ما لا يقل عن 14 جسرا، بما في ذلك 10 جسور أعلى نهر كوما، في كوماموتو.

وأفاد مسح حكومي، اليوم الاثنين، بأن المياه غمرت منازل نحو 6100 أسرة على طول نهر كوما.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في إغراق مناطق واسعة من اليابان وحذرت من الانهيارات الطينية والفيضانات وزيادة منسوب مياه الأنهار.