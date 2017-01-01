برلماني ليبي: مبادرة صالح وإعلان القاهرة قطعا طريق أحلام أردوغان للسيطرة على نفط البلاد

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي، أن مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وإعلان القاهرة، قطعا الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن العريبي قوله: إن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، متابعاً أن المبادرة أحرجت ما يسمي المجلس الرئاسي أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.



وأضاف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب الليبي أنهى هذه الأحلام، وأن المبادرة الأن أصبحت أمرا واقعت بدعم محلي ودولي كبير.