هبوط طائرة يشتبه أنها تحمل مخدرات على طريق سريع جنوبي المكسيك

هبطت طائرة صغيرة يشتبه أنها تحمل مخدرات على طريق سريع يوم الأحد في ولاية "كوينتانا رو" جنوبي المكسيك واحترقت.

وأظهر مقطع فيديو نشره أكبر مسؤول في شرطة الولاية دخانًا يتصاعد من الطائرة أثناء توقفها على طريق ريفي سريع يتكون من مسارين.

وقال وزير السلامة العامة ألبرتو كابيلا إن الطائرة "يمكن أن تكون ذات صلة بأنشطة غير قانونية". ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد هبطت اضطراريا واشتعلت فيها النيران ، أو ما إذا كان المهربون أشعلوا بها النيران.

وذكر موقع شبكة سلامة الطيران عبر الإنترنت أن الطائرة هي طائرة ركاب مخصصة لـ 15 راكبا من طراز بي إيه إي-125 تعود سنة تصنيعها لعقود ماضية.